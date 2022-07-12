Все, кроме одного: в районе Шахтерска погибли заместители командира 106 дивизии

Украинские артиллеристы наносят прицельные удары по позициям оккупантов – их складах или штабам, где находится военное руководство. И такие удары приносят результат.

В ночь на 10 июля ракетный удар был нанесен по позициям российских захватчиков в населенном пункте Шахтерск. Это в Донецкой области, в 56 километрах к востоку от Донецка. До этого звуки взрывов в городе были слышны в ночь на 8 июля. Тогда в результате попадания в склад боеприпасов оккупантов возник мощный пожар, который пытались потушить несколько часов.

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По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, во время ракетного удара из HIMARS погибли все, кроме одного, заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии россии. Среди погибших – полковник Сергей Кузьминов, который был заместителем по тылу командира 106 дивизии.

Тот, кому удалось выжить, находится в тяжелом состоянии. Командует 106 дивизией полковник Владимир Селиверстов.

Участие оккупантов из 106 вдд в войне против Украины

Стоит отметить, что российские оккупанты из 106 вдд воюют против Украины с первых дней вторжения. Именно они – одни из подозреваемых в убийстве фотографа Макса Левина и Алексея Чернышева 13 марта в районе села Гута Межигорская Киевской области. Левин, вероятно, был убит одним или двумя выстрелами вблизи, а Чернышев мог быть сожжен заживо.

Вблизи также были обнаружены следы пребывания российских военных: упаковки продуктов и пластиковые столовые приборы, которые все еще могут содержать следы ДНК. По данным "Журналистов без границ", убийство могло быть совершено военнослужащими 106 воздушно-десантной дивизии или бойцами спецназа.

8 июня Генштаб ВСУ сообщал о том, что часть российских оккупантов из 106 вдд отказываются от дальнейшего участия в войне. На то время они были в Луганской области. И вместе с военнослужащими 76 вдд решили вернуться на территорию россии.

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