Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады.
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Месть за Сумы
Утром 13 апреля российская армия запустила две ракеты "Искандер-М" по центру Сум, где находилось много гражданских людей. Известно, что более 30 человек погибли, а 80 – получили ранения. Этот террористический акт стал еще одним военным преступлением, которое совершила Россия в Украине. За это враг непременно получит ответ.
Так украинские военные сегодня обещают уничтожать врага с еще большей силой и яростью. Бойцы подготовили возмездие в виде десятков пуль, мин, снарядов и дронов, которые полетят на россиян. На вооружении надписи "За Сумы", чтобы враг почувствовал, что Украина может отомстить за это и последующие возможные преступления оккупантов.
80 десантно-штурмовая Галицкая бригада выражает соболезнования семьям погибших. Разделяем эту боль вместе с вами,
– написали военные.
80 бригада готовит месть врагу за Сумы / Фото пресс-службы бригады
Также свой ответ на обстрел россиян приготовили бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. Военные уверены, что каждый террористический удар противника должен получить справедливое наказание. Сегодня от них врагу будет месть за Сумы и каждого украинца.
Мы хотели сегодня поздравить вас с большим праздником – Вербным воскресеньем.
Должны бы желать вам любви, покоя, семейного тепла… Наше праздничное слово сегодня – это ярость и месть,
– сообщили в 82 бригаде.
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