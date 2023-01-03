Об этом в эфире 24 канала сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, для эффективного прорыва украинского ПВО россиянам нужно накапливать боекомплект в 70 ракет.
К теме Россияне ракетами ударили по Дружковке - ранены: под ударом оказался и Краматорск.
"У них есть возможность накопления 5-7 ракет в сутки. Учитывая такой потенциал, следующий массированный удар по Украине они могут осуществить 10 января. Ориентируемся на эту дату", - считает военный эксперт.
Ограниченный удар 7 января
По мнению Александра Коваленко, если россияне попытаются нанести удар 7 января, пытаясь испортить Рождество, то они будут выполнять ограниченный удар в 50-60 ракет, которые они смогут накопить, чтобы реализовать террористический акт.
Паузу на производство нового комплекта ракет россияне пытаются закрывать шахедами.
Но что происходило последние сутки? Был ли какой-то массированный удар шахедами? Нет, куда они делись. Что-то, пожалуй, у россиян пошло не так, или у них другой сценарий,
– прокомментировал военно-политический обозреватель.
Новая дата ракетных обстрелов: смотреть видео
Ракеты не закончатся
По мнению Александра Коваленко, чтобы понять, сколько еще будет ракетных ударов, нужно учитывать три фактора.
- У россиян никогда не закончатся ракеты, поскольку у них есть производство. Несмотря на все проблемы, даже если россияне будут производить 5 – 10 ракет в месяц – это тоже производство и оно работает.
- Существуют склады и центры хранения, где есть ракеты. Россияне за счет этих запасов пытаются компенсировать свое довольно медленное производство. Склады необходимо обслуживать и проводить ремонтные работы.
- Фактор скорости формирования боекомплекта. Возможности кафиров – это 5 –7 ракет в сутки при наличии первых двух факторов.
"Когда-то второй фактор себя исчерпает в ноль. Но первый будет оставаться, поэтому паузы между ударами будут расти", – подытожил Александр Коваленко.
Ракетные обстрелы Украины: важные новости
- Российские захватчики сменили тактику массированных ракетных атак Украины. Во время обстрелов 31 декабря оккупанты впервые использовали каспийскую флотилию для запуска ракет типа "Калибр".
- Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что дальнобойных ракет типа "Калибр", "Искандер", Х-101 или Х-555 у россиян осталось на 1-3 атаки.
- Россияне изменили место запуска шахедов. Раньше их запускали из Крыма.