Об этом в эфире 24 канала сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, для эффективного прорыва украинского ПВО россиянам нужно накапливать боекомплект в 70 ракет.

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"У них есть возможность накопления 5-7 ракет в сутки. Учитывая такой потенциал, следующий массированный удар по Украине они могут осуществить 10 января. Ориентируемся на эту дату", - считает военный эксперт.

Ограниченный удар 7 января

По мнению Александра Коваленко, если россияне попытаются нанести удар 7 января, пытаясь испортить Рождество, то они будут выполнять ограниченный удар в 50-60 ракет, которые они смогут накопить, чтобы реализовать террористический акт.

Паузу на производство нового комплекта ракет россияне пытаются закрывать шахедами.

Но что происходило последние сутки? Был ли какой-то массированный удар шахедами? Нет, куда они делись. Что-то, пожалуй, у россиян пошло не так, или у них другой сценарий,

– прокомментировал военно-политический обозреватель.

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Ракеты не закончатся

По мнению Александра Коваленко, чтобы понять, сколько еще будет ракетных ударов, нужно учитывать три фактора.

У россиян никогда не закончатся ракеты, поскольку у них есть производство. Несмотря на все проблемы, даже если россияне будут производить 5 – 10 ракет в месяц – это тоже производство и оно работает.

Существуют склады и центры хранения, где есть ракеты. Россияне за счет этих запасов пытаются компенсировать свое довольно медленное производство. Склады необходимо обслуживать и проводить ремонтные работы.

Фактор скорости формирования боекомплекта. Возможности кафиров – это 5 –7 ракет в сутки при наличии первых двух факторов.

"Когда-то второй фактор себя исчерпает в ноль. Но первый будет оставаться, поэтому паузы между ударами будут расти", – подытожил Александр Коваленко.

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