Про це в ефірі 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, для ефективного прориву української ППО росіянам потрібно накопичувати боєкомплект в 70 ракет.

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"У них є можливість накопичення 5 – 7 ракет на добу. Враховуючи такий потенціал, наступний масований удар по Україні вони можуть здійснити 10 січня. Орієнтуємося на цю дату", – вважає військовий експерт.

Обмежений удар 7 січня

На думку Олександра Коваленка, якщо росіяни спробують завдати удар 7 січня, пробуючи зіпсувати Різдво, то вони будуть виконувати обмежений удар в 50 – 60 ракет, які вони зможуть накопичити, щоб реалізувати терористичний акт.

Паузу на виробництво нового комплекту ракет, росіяни намагаються закривати шахедами.

Але що відбувалося останню добу? Був якийсь масований удар шахедами? Ні, кудись вони поділися. Щось, мабуть, у росіян пішло не так, або у них інший сценарій,

– прокоментував військово-політичний оглядач.

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Ракети не закінчаться

На думку Олександра Коваленка, щоб зрозуміти, скільки ще буде ракетних ударів, потрібно враховувати три фактори.

У росіян ніколи не закінчаться ракети, оскільки у них є виробництво. Не дивлячись на всі проблеми, навіть якщо росіяни вироблятимуть 5 – 10 ракет на місяць – це також виробництво і воно працює.

Існують склади та центри збереження, де є ракети. Росіяни за рахунок цих запасів намагаються компенсувати своє доволі повільне виробництво. Склади потрібно обслуговувати та проводити ремонтні роботи.

Фактор швидкості формування боєкомплекту. Можливості окупантів – це 5 –7 ракет на добу при наявності перших двох факторів.

"Колись другий фактор себе вичерпає в нуль. Але перший буде залишатися, тому паузи між ударами будуть зростати", – підсумував Олександр Коваленко.

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