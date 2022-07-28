В результате падения обломков ракеты обошлось без жертв
О том, что обломки еще одной ракеты оккупантов нашли в Вышгородском районе, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
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Он сообщил, что в лесополосе полицейские обнаружили многометровую воронку. Небитов отметил, что в результате падения обломков ракеты обошлось без жертв. Кроме того, он опубликовал фото последствий падения обломков.
Воронка после падения обломков ракеты / Фото из соцсетей Небитова
Обломок вражеской ракеты / Фото из соцсетей Небитова
Обломок вражеской ракеты / Фото из соцсетей Небитова
Андрей Небитов призвал граждан оставаться в укрытиях во время сигналов тревоги.
Что известно об атаке врага на Киевщину
- Ранним утром во время воздушной тревоги жители Киевской области услышали взрывы. Очевидцы сообщали, что слышали серию взрывов.
- Позже глава областной военной гражданской администрации Алексей Кулеба рассказал, что попадание российских ракет таки произошло – они попали в одну из общин Вышгородского района.
- Через пол часа в Киевской области снова объявили воздушную тревогу. Почти сразу после звучания сирен киевляне сообщили в соцсетях, что снова слышали взрывы. Кроме того, взрывы слышали в Чернигове и области.
- Впоследствии Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты выпустили по Вышгородскому району 5 ракет. Силы ПВО сбили несколько ракет, однако были и попадания в объекты инфраструктуры.
- В ВСУ уточнили, что враг выпустил 6 крылатых ракет типа "Калибр" по воинской части в Киевской области. В результате обстрела пострадали 3 здания и есть потери среди личного состава. По Черниговщине оккупанты били из РСЗО.
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