В результате падения обломков ракеты обошлось без жертв

О том, что обломки еще одной ракеты оккупантов нашли в Вышгородском районе, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Он сообщил, что в лесополосе полицейские обнаружили многометровую воронку. Небитов отметил, что в результате падения обломков ракеты обошлось без жертв. Кроме того, он опубликовал фото последствий падения обломков.



Воронка после падения обломков ракеты / Фото из соцсетей Небитова



Обломок вражеской ракеты / Фото из соцсетей Небитова



Обломок вражеской ракеты / Фото из соцсетей Небитова

Андрей Небитов призвал граждан оставаться в укрытиях во время сигналов тревоги.

Что известно об атаке врага на Киевщину

Ранним утром во время воздушной тревоги жители Киевской области услышали взрывы. Очевидцы сообщали, что слышали серию взрывов.

Позже глава областной военной гражданской администрации Алексей Кулеба рассказал, что попадание российских ракет таки произошло – они попали в одну из общин Вышгородского района.

Через пол часа в Киевской области снова объявили воздушную тревогу. Почти сразу после звучания сирен киевляне сообщили в соцсетях, что снова слышали взрывы. Кроме того, взрывы слышали в Чернигове и области.

Впоследствии Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты выпустили по Вышгородскому району 5 ракет. Силы ПВО сбили несколько ракет, однако были и попадания в объекты инфраструктуры.

В ВСУ уточнили, что враг выпустил 6 крылатых ракет типа "Калибр" по воинской части в Киевской области. В результате обстрела пострадали 3 здания и есть потери среди личного состава. По Черниговщине оккупанты били из РСЗО.

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