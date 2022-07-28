Унаслідок падіння уламків ракети обійшлося без жертв

Про те, що уламки ще однієї ракети окупантів знайшли на Вишгородщині, розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Він повідомив, що в лісосмузі поліцейські виявили багатометрову вирву. Нєбитов зазначив, що внаслідок падіння уламків ракети обійшлося без жертв. Окрім того, він опублікував фото наслідків падіння уламків.



Вирва після падіння уламків ракети / Фото із соцмереж Нєбитова



Уламок ворожої ракети / Фото із соцмереж Нєбитова



Уламок ворожої ракети / Фото із соцмереж Нєбитова

Андрій Нєбитов закликав громадян залишатись в укриттях під час сигналів тривоги.

Що відомо про атаку ворона на Київщину

Рано-вранці під час повітряної тривоги мешканці Київської області почули вибухи. Очевидці повідомляли, що чули серію вибухів.

Пізніше очільник обласної військової цивільної адміністрації Олексій Кулеба розповів, що влучання російських ракет таки відбулося – вони поцілили по одній із громад Вишгородського району.

Через пів години на Київщині знову оголосили повітряну тривогу. Майже одразу після звучання сирен кияни повідомили у соцмережах, що знову чули вибухи. Окрім цього, вибухи чули у Чернігові та області.

Згодом Олексій Кулеба повідомив, що окупанти випустили по Вишгородському району 5 ракет. Сили ППО збили декілька ракет, однак були і влучання в об'єкти інфраструктури.

У ЗСУ уточнили, що ворог випустив 6 крилатих ракет типу "Калібр" по військовій частині на Київщині. Унаслідок обстрілу постраждали 3 будівлі та є втрати серед особового складу. По Чернігівщині окупанти били із РСЗВ.

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