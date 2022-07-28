Унаслідок падіння уламків ракети обійшлося без жертв
Про те, що уламки ще однієї ракети окупантів знайшли на Вишгородщині, розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
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Він повідомив, що в лісосмузі поліцейські виявили багатометрову вирву. Нєбитов зазначив, що внаслідок падіння уламків ракети обійшлося без жертв. Окрім того, він опублікував фото наслідків падіння уламків.
Вирва після падіння уламків ракети / Фото із соцмереж Нєбитова
Уламок ворожої ракети / Фото із соцмереж Нєбитова
Уламок ворожої ракети / Фото із соцмереж Нєбитова
Андрій Нєбитов закликав громадян залишатись в укриттях під час сигналів тривоги.
Що відомо про атаку ворона на Київщину
- Рано-вранці під час повітряної тривоги мешканці Київської області почули вибухи. Очевидці повідомляли, що чули серію вибухів.
- Пізніше очільник обласної військової цивільної адміністрації Олексій Кулеба розповів, що влучання російських ракет таки відбулося – вони поцілили по одній із громад Вишгородського району.
- Через пів години на Київщині знову оголосили повітряну тривогу. Майже одразу після звучання сирен кияни повідомили у соцмережах, що знову чули вибухи. Окрім цього, вибухи чули у Чернігові та області.
- Згодом Олексій Кулеба повідомив, що окупанти випустили по Вишгородському району 5 ракет. Сили ППО збили декілька ракет, однак були і влучання в об'єкти інфраструктури.
- У ЗСУ уточнили, що ворог випустив 6 крилатих ракет типу "Калібр" по військовій частині на Київщині. Унаслідок обстрілу постраждали 3 будівлі та є втрати серед особового складу. По Чернігівщині окупанти били із РСЗВ.
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