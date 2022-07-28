Сумну новину повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Вранці з білорусі випустили 25 ракет по Україні: моменти потрапили на фото

Він розповів, що зранку 28 липня ворог завдав удару, випустивши 6 крилатих ракет типу "Калібр", по військовій частині на Київщині.

Що відомо про руйнування та постраждалих

Наразі відомо, що 3 будівлі постраждали: 1 зруйнована і 2 пошкоджені. Водночас 1 крилату ракету вдалося збити. Противник завдав удару з акваторії Чорного моря.

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що зранку ворог обстріляв один з населених пунктів Вишгородського району. Пошкоджені об'єкти інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Постраждали 5 цивільних осіб. На щастя, загиблих немає.

Також, за словами Громова, був завданий обстріл по Гончарівському в Чернігівській області з РСЗВ, близько 20 снарядів. Пуски були здійснені із Зябрівки, з білорусі. Є втрати в особовому складі, вони уточнюються.