Секретарь городского совета Анатолий Куртев рассказал о последствиях вражеских обстрелов.

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Оккупанты еще раз обстреляли Запорожье

По его информации, в результате ночного прилета в одном из районов города повреждены 8 многоэтажных домов. В них вылетели окна и разрушены балконы. Кроме того, пострадало здание детского сада. Там тоже выбиты стекла и частично повреждена крыша.

Ранее сообщалось об одном раненом человеке. Теперь известно еще об одном пострадавшем человеке: женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает.

Вблизи домов образовалась огромная сорокаметровая воронка и стоят поврежденные автомобили.

Полная информация о последствиях атаки в настоящее время еще устанавливается. Сотрудники районной администрации работают на местах еще с ночи, а коммунальщики – с самого утра,

– отмечает Куртев.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что враг применил ракеты С-300. оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.

Последствия вражеского обстрела: смотрите фото

Обратите внимание! По словам Куртева, во многих домах в результате прилета вылетели окна. Если у вас тоже – сообщайте по номеру 15-18 со стационарного телефона. Или звоните по мобильным номерам:

+38 (061) 787-15-80;

+38 (050) 414-15-80;

+38 (067) 656-15-80.

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