Секретар міської ради Анатолій Куртєв розповів про наслідки ворожого обстрілу.

До теми Ворог атакував Запоріжжя: є приліт на об'єкт інфраструктури

Окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя

За його інформацією, внаслідок нічного прильоту в одному з районів міста ушкоджено 8 багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та зруйновано балкони. Окрім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах.

Раніше повідомлялося про одну поранену людину. Тепер відомо про ще одну постраждалу людину: жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує.

Поблизу будинків утворилася величезна сорокаметрова воронка та стоять понівечені автомобілі.

Повна інформація про наслідки атаки на цей час ще встановлюється. Співробітники районної адміністрації працюють на місцях ще з ночі, а комунальники – з самого ранку,

– зазначає Куртєв.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ворог застосував ракети С-300. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури.

Наслідки ворожого обстрілу : дивіться фото

Зверніть увагу! За словами Куртєва, у багатьох будинках внаслідок прильоту повилітали вікна. Якщо у вас також, – то повідомляйте про це за номером 15-18 за допомогою стаціонарного телефона. Або ж дзвоніть за мобільними номерами:

+38 (061) 787-15-80;

+38 (050) 414-15-80;

+38 (067) 656-15-80.

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