Россия убила ракетой троих годовалых детей в Прилуках, – Зеленский прокомментировал циничный удар врага

Утром 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам в Черниговской области, поразив пятиэтажный жилой дом и полностью разрушив два подъезда. На данный момент известно о 18 погибших, среди которых четверо детей, а также десятки раненых мирных жителей.

О террористическом ударе высказался Владимир Зеленский.

Как глава государства прокомментировал обстрел Прилук?

Среди жертв обстрела – четверо детей: Александр, Кирилл и Сергей, которым было всего по одному году, и восьмилетний Максим.

Президент Украины подчеркнул, что этот удар является сознательным выбором террора со стороны Москвы против обычных городов и гражданского населения.

Это явная причина, почему давление на Россию должно быть усилено и почему необходимо увеличить количество оборонных пакетов для Украины. Важно, чтобы лидеры это понимали,

– подчеркнул глава государства.

В Прилуках продолжается поисково-спасательная операция: смотрите видео

Что известно о погибших в результате удара?

Как сообщает Суспильне со ссылкой на куму семьи Ларису Галич, к сожалению, в Прилуках 7 октября погибла целая семья: 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Их внучка Ольга выжила. Они все вместе жили на пятом этаже дома, в который попала российская ракета.

По словам женщины, бабушка ухаживала за маленьким внуком дома, а мать работала в местном киоске, чтобы прокормить семью. Муж Екатерины на момент обстрела находился на заработках за границей и после известия о трагедии срочно отправился домой.

В момент удара в квартире также находилась старшая дочь Ольга, которой удалось выжить благодаря тому, что она находилась в комнате, выходящей во двор. Девушку из-под завалов забрали родственники.

Согласно данным начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, российские войска выпустили по Прилукам шесть крылатых ракет, предварительно типа Х-101. Разрушениям подверглась не только пятиэтажка, но и другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, местное предприятие и автомобили.

На месте трагедии идет масштабная спасательная операция, к которой привлечены все оперативные службы. Спасателям уже удалось деблокировать из-под обломков 15 человек, среди которых один ребенок, однако часть жителей до сих пор не выходит на связь. В Прилуках объявили трехдневный траур 7, 8 и 9 октября в память о погибших жителях города.