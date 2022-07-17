Во время обстрела Винницы погибла жена декана Львовской музыкальной академии, сын – в коме

В результате ракетного удара по Виннице погибла Галина Олексив – жена декана Львовской музыкальной академии. В момент трагедии она находилась вместе с сыном, он в коме.

Мама с сыном были вместе во время ракетных обстрелов.

Ярослав Олексив в соцсетях сообщил о потере жены. Известно, что сын – в критическом состоянии.

Внимание 8-летний мальчик мог попасть в огненную ловушку во время взрывов в Виннице

К сожалению, моя Галюся погибла, боремся за Ромчика и молимся,

– написал Ярослав Олексив.

Сын супругов, 8-летний Роман, в момент трагедии находился с мамой. У него многочисленные травмы. Ребенка спасают в областной детской больнице Винницы.

Галина вместе с сыном Романом находились в клинике, в которую попали россияне / Фото соцсети

Сын видел, как маму присыпало обломками здания

Подруга погибшей женщины Анна Бутровская сообщила о многочисленных травмах, которые получил ребенок. Она также рассказала, что мальчик был в сознании после трагедии и говорил с медиками о маме.

Ромчик в коме, с многочисленными травмами: открытый перелом плечевой кости, черепно-мозговая травма. К сожалению, он получил ожоги тела, лица. Последнее, что он видел – как его маму присыпало обломками здания медцентра. Об этом он сказал медикам скорой,

– написала женщина.

Главное о трагедии в Виннице

В Виннице 14 июля россия ракетами обстреляла центр города. В результате атаки погибли 23 человека, среди них 3 ребенка. В настоящее время в больницах находятся 68 пострадавших, из них 14 – в тяжелом, еще 4 – в критическом состоянии.

Все тела погибших в результате ракетного удара оккупантов по Виннице идентифицированы, с воскресенья начнутся захоронения, а родственники погибших и пострадавших получат денежную компенсацию.

Среди погибших – 4-летняя Лиза, которая вместе с мамой как раз шла на специальные занятия. Незадолго до ракетного удара мама девочки опубликовала в соцсети видео последней прогулки с дочерью. Мама Лизы выжила, она находится в больнице. Долгое время женщине не говорили о смерти ребенка, боялись, что сердце не выдержит.

Российские военные также убили 7-летнего Максима – он погиб вместе с мамой Викторией. Мальчик собирался в этом году в школу. В Винницу в день трагедии они с мамой приехали из соседнего села и находились в медицинском центре, куда попала ракета.

В огненную ловушку во время ракетного удара, вероятно, попал 8-летний Кирилл Пяхин. Мальчик с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей.

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