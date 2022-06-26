Ракетный удар возле Черкасс: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и пострадавшие
Источник:фейсбук Игоря Табурца
Российские оккупанты 26 июня нанесли ракетные удары по Черкасской области. К сожалению, один человек погиб, еще 5 – пострадали.
Было 2 прилета вблизи самих Черкасс, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
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По состоянию на 14:20 известно, что поврежден объект инфраструктуры. Более подробную информацию о жертве и травмированных пока не разглашают.
Чиновник в очередной раз попросил местных жителей не публиковать фото и видео с места происшествия. Не надо подвергать других на повторные атаки по локациям. Табурец призвал следить за официальными сообщениями.
Что этому предшествовало
Около 10:40 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Впоследствии жители Черкасской области сообщили, что слышат взрывы. Такие звуки, в частности, были слышны в областном центре. Советник руководителя ОВА Александр Скичко подтвердил информацию о взрывах и призвал людей оставаться в укрытиях.Обратите внимание! Последний раз звуки взрывов в Черкассах раздавались 4 мая. Однако Табурец заверил, что в области сработала система ПВО. В тот день "прилеты" были по центру Днепра.
Ракетная атака по Киеву
- Россияне 26 июня обстреляли Шевченковский район Киева. Они попали в 9-этажку и детский сад поблизости. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Из-под завалов вытащили уже трех человек, среди которых 7-летняя девочка. Пострадавшая мать девочки является гражданкой России.
- Кроме того, обстрелами повредили водопроводную магистраль в столице. Однако в "Киевводоканале" заверили, что утечку оперативно локализовали.
- Выяснили, что Россия нанесла удары по столице Украины со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с Каспийского моря.
- Также еще 3 взрыва слышали жители во время второго сигнала воздушной тревоги. Детали пока неизвестны.
- Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты могут весь день бить по украинским городам. В частности, по Киеву. Поэтому он призвал не пренебрегать воздушной тревогой.
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