Ракетный удар возле Черкасс: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и пострадавшие

Российские оккупанты 26 июня нанесли ракетные удары по Черкасской области. К сожалению, один человек погиб, еще 5 – пострадали.

Было 2 прилета вблизи самих Черкасс, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Важно Спасатели уже достали 3 человек из-под завалов в Киеве, – полиция

По состоянию на 14:20 известно, что поврежден объект инфраструктуры. Более подробную информацию о жертве и травмированных пока не разглашают.

Чиновник в очередной раз попросил местных жителей не публиковать фото и видео с места происшествия. Не надо подвергать других на повторные атаки по локациям. Табурец призвал следить за официальными сообщениями.

Что этому предшествовало

Около 10:40 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Впоследствии жители Черкасской области сообщили, что слышат взрывы. Такие звуки, в частности, были слышны в областном центре. Советник руководителя ОВА Александр Скичко подтвердил информацию о взрывах и призвал людей оставаться в укрытиях.

Ракетная атака по Киеву

Россияне 26 июня обстреляли Шевченковский район Киева. Они попали в 9-этажку и детский сад поблизости. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Из-под завалов вытащили уже трех человек, среди которых 7-летняя девочка. Пострадавшая мать девочки является гражданкой России.

Кроме того, обстрелами повредили водопроводную магистраль в столице. Однако в "Киевводоканале" заверили, что утечку оперативно локализовали.

Выяснили, что Россия нанесла удары по столице Украины со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с Каспийского моря.

Также еще 3 взрыва слышали жители во время второго сигнала воздушной тревоги. Детали пока неизвестны.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты могут весь день бить по украинским городам. В частности, по Киеву. Поэтому он призвал не пренебрегать воздушной тревогой.

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