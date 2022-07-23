Ракетный удар зафиксировали 23 июля в 6:30. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

Обратите внимание Ракетная атака Кропивницкого и огромные потери оккупантов: основное за 150 день войны

Погибших нет

Враг продолжает обстреливать пригород. К сожалению, сегодня утром были ракетно-артиллерийские удары по пригороду Запорожья. К счастью, жертв нет,

– рассказал Александр Старух.

Также глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры. Он призвал людей быть осторожными и не выходить из дома лишний раз. Особенно это касается жителей территорий, расположенных возле линии разграничения.

Если у вас есть дела на территориях вблизи линии разграничения, но нет элементарного укрытия, следует воздержаться от посещения. Хранилища спасают жизнь, будьте бдительны.

– добавил глава ОВА.

В Запорожской области создали новую военную администрацию

Указом Владимира Зеленского 22 июля создана новая военная администрация в Бердянском районе. Речь идет о Приморской городской военной администрации.

Зеленский приказал Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской ОВА осуществить все необходимые меры, чтобы она заработала.

Обратите внимание – оперативная информация о ситуации на фронте: видео