Ракетний удар зафіксували 23 липня о 6:30. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Загиблих немає

Ворог продовжує обстрілювати передмістя. На жаль, сьогодні зранку були ракетно-артилерійські удари по передмісті Запоріжжя. На щастя, жертв немає,

– розповів Олександр Старух.

Також голова Запорізької ОВА повідомив, що окупанти продовжують гатити по об'єктах цивільної інфраструктури. Він закликав людей бути обережними та не виходити зайвий раз із дому. Особливо це стосується жителів територій, що розміщені біля лінії розмежування.

Якщо у вас є справи на територіях поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідання. Сховища рятують життя, будьте пильними.

– додав очільник ОВА.

На Запоріжжі створили нову військову адміністрацію

Указом Володимира Зеленського 22 липня створено нову військову адміністрацію у Бердянському районі. Мовиться про Приморську міську військову адміністрацію.

Зеленський наказав Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій ОВА здійснити всі необхідні заходи, щоб вона запрацювала.

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