Россия вывела носители Калибров в Черное и Азовское море, – ВМС

По состоянию на утро 22 июня враг держит и в Черном, и в Азовском морях ракетоносители. В Военно-морских силах рассказали о количестве судов захватчика, что там находится.

Соответствующие данные они распространили в своем телеграмм-канале. Также там поделились информацией, сколько российских судов совершили проход Керченским проливом за сутки.

Смотрите также Враг попал по энергетике и учебному заведению, есть раненые: что известно об атаке 22 июня

Сколько ракетоносителей Россия держит в Черном и Азовском морях

На утро 22 июня в Черном море дежурит один российский военный корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Однако, ракет на нем нет.

В то же время в Азовском море Россия держит 9 кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет общим залпом до 24 "Калибров".

А вот в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки, в интересах России, проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море – 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.



Россияне удерживают в Черном и Азовском морях ракетоносители / Инфографика ВМС ВСУ