8 июля оккупанты ударили по больнице "Охматдет" ракетой Х-101. Как отмечают в СМИ, у врага еще много этих снарядов.

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8-кратный прирост

В 2021 году, за год до того, как началось полномасштабное вторжение, Россия изготовила 56 ракет Х-101. А уже в 2023 году противнику удалось произвести 420 таких ракет. Причем, на тот момент уже действовали западные санкции. А Х-101, которую создают оккупанты, не меньше, чем раньше, зависит от комплектующих из стран Запада и особенно США.

В общем Х-101, которой попали по "Охматдету" может содержать более 50 различных деталей иностранного производства. Это означает, что россиянам удается получать нужные элементы в обход санкциям.