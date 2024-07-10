8 липня окупанти вдарили по лікарні "Охматдит" ракетою Х-101. Як зазначають у ЗМІ, у ворога ще багато цих снарядів.
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8-разовий приріст
У 2021 році, за рік до того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, Росія виготовила 56 ракет Х-101. А вже у 2023 році противнику вдалося виробити 420 таких ракет. Причому, на той момент вже діяли західні санкції. А Х-101, яку створюють окупанти, не менше, ніж раніше, залежить від комплектуючих з країн Заходу та особливо США.
Загалом Х-101, якою влучили по "Охматдиту" може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва. Це означає, що росіянам вдається отримувати потрібні елементи в обхід санкціям.
Що відомо про Х-101
Це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля". Були взяті на озброєння лише 2013 року. Росія широко використовувала їх у війні в Сирії, а потім і в Україні.
Ці ракети запускають з Ту-160 або Ту-95МС. Х-101 – одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість становить 13 мільйонів доларів. Це вдвічі більше за ціну "Калібру".
Швидкість польоту ракети – до 720 кілометрів на годину, а максимальна дальність: до 5 500 кілометрів. Загальна вага – приблизно 2 400 кілограмів, вага бойової частини – до 960 кілограмів. Довжина: 7,4 метра.