8 липня окупанти вдарили по лікарні "Охматдит" ракетою Х-101. Як зазначають у ЗМІ, у ворога ще багато цих снарядів.

Дивіться також Путін підставив Орбана, – Кулеба проментував ракетний удар по "Охматдиту"

8-разовий приріст

У 2021 році, за рік до того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, Росія виготовила 56 ракет Х-101. А вже у 2023 році противнику вдалося виробити 420 таких ракет. Причому, на той момент вже діяли західні санкції. А Х-101, яку створюють окупанти, не менше, ніж раніше, залежить від комплектуючих з країн Заходу та особливо США.

Загалом Х-101, якою влучили по "Охматдиту" може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва. Це означає, що росіянам вдається отримувати потрібні елементи в обхід санкціям.