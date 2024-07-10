Виступаючи вчора, 9 липня, на Радбезі ООН постпред країни-агресорки Небензя безсоромно переконував, що, мовляв, по "Охматдиту" було завдано удар ракетою ППО AIM-120 із системи NASAMS. Експерти з Bellingcat вщент розгромили російську версію щодо обстрілу Києва і підтвердили інформацію, надану в СБУ.

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Чому російська версія – це брехня

Після повідомлень про обстріл Києва у мережі було опубліковано відео, на якому чітко видно, як снаряд влучає в лікарню. Експерти створили 3D-модель російської ракети Х-101 та порівняли його зі скріншотом ракети, яка вдарила по "Охматдиту".

У Bellingcat довели, що по Охматдиту влучила саме Х-101 / Скриншот Michael Sheldon/Telegram

Відмінними рисами Х-101 є наявність реактивного двигуна в задній частині, а також двох коротких крил поблизу середини ракети. Ці характеристики притаманні й снаряду, який влучив по дитячому медзакладу.

Після удару СБУ оприлюднила три зображення, на яких видно залишки боєприпасу, який вдарив по лікарні. У Службі безпеки України заявили, що ці залишки вказують на ракету Х-101. На оприлюднених фото видно те, що схоже на опорний лонжерон і панель двигуна. Аналітики знайшли документальні підтвердження того, що під час попередніх ударів Х-101, ця ракета залишала по собі такі самі залишки. Так, опорний лонжерон на зображенні виявився схожим на той, що був знайдений у розпізнавальному посібнику ЗСУ 2022 року, де детально описано попередній удар Х-101.

Фрагменти, які після себе залишила Х-101 / Фото Gazeta.ua.Telegram

Окупанти переконують, що по "Охматдиту" прилетіла ракета AIM-120. Bellingcat створив другу 3D-модель, яка представляє AIM-120, щоб перевірити цю теорію. У такий спосіб аналітики з'ясували, що у ракети з відео є реактивний двигун, який помітно звисає з її оперення. Ця риса притаманна Х-101, але не AIM-120. Крім того, крила в середній частині ракети, яка влучила в лікарню, не відповідають тим, які має AIM-120. Також ніс AIM-120 набагато гостріший, ніж носова частина ракети на відео.

Х-101, ракета, яка вдарила по "Охматдиту" і AIM-120 / Фото Michael Sheldon/Telegram

Аналіз, проведений Bellingcat з використанням відеозаписів із соціальних мереж, а також 3D-моделі ракети, показує, що по "Охматдиту" влучила російська крилата ракета Х-101. Такої самої думки притримується Фабіан Хоффман, доктор наук з Університету Осло, який спеціалізується на ракетних технологіях. Аналогічний висновок зробив Джеффрі Льюїс, експерт з питань ядерної зброї та ракет з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї в Каліфорнії.