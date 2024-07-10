Выступая вчера, 9 июля, на Совбезе ООН постпред страны-агрессора Небензя бесстыдно убеждал, что, мол, по "Охматдету" был нанесен удар ракетой ПВО AIM-120 из системы NASAMS. Эксперты из Bellingcat вдребезги разгромили российскую версию по обстрелу Киева и подтвердили информацию, предоставленную в СБУ.

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Почему российская версия – это ложь

После сообщений об обстреле Киева в сети было опубликовано видео, на котором четко видно, как снаряд попадает в больницу. Эксперты создали 3D-модель российской ракеты Х-101 и сравнили его со скриншотом ракеты, которая ударила по "Охматдету".

В Bellingcat доказали, что по Охматдету попала именно Х-101 / Скриншот Michael Sheldon/Telegram

Отличительными чертами Х-101 являются наличие реактивного двигателя в задней части, а также двух коротких крыльев вблизи середины ракеты. Эти характеристики присущи и снаряду, который попал по детскому медучреждению.

После удара СБУ обнародовала три изображения, на которых видно остатки боеприпаса, который ударил по больнице. В Службе безопасности Украины заявили, что эти остатки указывают на ракету Х-101. На обнародованных фото видно то, что похожее на опорный лонжерон и панель двигателя. Аналитики нашли документальные подтверждения того, что во время предыдущих ударов Х-101, эта ракета оставляла после себя такие же остатки. Так, опорный лонжерон на изображении оказался похожим на тот, что был найден в опознавательном пособии ВСУ 2022 года, где подробно описан предыдущий удар Х-101.

Фрагменты, которые после себя оставила Х-101 / Фото Gazeta.ua.Telegram

Оккупанты убеждают, что по "Охматдету" прилетела ракета AIM-120. Bellingcat создал вторую 3D-модель, которая представляет AIM-120, чтобы проверить эту теорию. Таким образом аналитики выяснили, что у ракеты с видео есть реактивный двигатель, который заметно свисает с ее оперения. Эта черта присуща Х-101, но не AIM-120. Кроме того, крылья в средней части ракеты, которая попала в больницу, не соответствуют тем, которые имеет AIM-120. Также нос AIM-120 намного острее, чем носовая часть ракеты на видео.

Х-101, ракета, которая ударила по "Охматдету" и AIM-120 / Фото Michael Sheldon/Telegram

Анализ, проведенный Bellingcat с использованием видеозаписей из социальных сетей, а также 3D-модели ракеты, показывает, что по "Охматдету" попала российская крылатая ракета Х-101. Такого же мнения придерживается Фабиан Хоффман, доктор наук из Университета Осло, который специализируется на ракетных технологиях. Аналогичный вывод сделал Джеффри Льюис, эксперт по вопросам ядерного оружия и ракет из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее в Калифорнии.