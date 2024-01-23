Россия утром 23 января снова нанесла по Украине ракетный удар. Силы ПВО работали, чтобы защитить гражданских, в частности, на Севере удалось уничтожить одну из ракет из пулемета "Браунинг".

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Всего уничтожили несколько ракет

В этом регионе уничтожили сразу несколько ракет. Момент сбития одной из них из пулемета "Браунинг" попал на видео. Работа наших сил противовоздушной обороны очень слаженная и искусная. Они открывают огонь по вражеским целям и им таки удается уничтожить одну из них.

Наши защитники сбили ракету с пулемета: смотрите видео

Что это за пулемет

Крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Это оружие эффективно против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.

На грани возможного

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также прокомментировал такое сбивание ракеты. По его словам, наши мобильные группы демонстрируют чрезвычайную эффективность.

Это на грани возможного и невозможного. Вы понимаете, что такое ракета, а что такое стрелковое оружие,
– отметил он.

Силы ПВО сбили 21 ракету из 41, которые были запущены.

Каким оружием атаковала Россия

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия запустила по территории Украины:

  • 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области;
  • 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из российского Энгельса;
  • 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской области;
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М" из Белгородской и Воронежской области;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Белгородской области России.