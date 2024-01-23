Россия утром 23 января снова нанесла по Украине ракетный удар. Силы ПВО работали, чтобы защитить гражданских, в частности, на Севере удалось уничтожить одну из ракет из пулемета "Браунинг".
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Всего уничтожили несколько ракет
В этом регионе уничтожили сразу несколько ракет. Момент сбития одной из них из пулемета "Браунинг" попал на видео. Работа наших сил противовоздушной обороны очень слаженная и искусная. Они открывают огонь по вражеским целям и им таки удается уничтожить одну из них.
Наши защитники сбили ракету с пулемета: смотрите видео
Что это за пулеметКрупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Это оружие эффективно против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.
На грани возможного
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также прокомментировал такое сбивание ракеты. По его словам, наши мобильные группы демонстрируют чрезвычайную эффективность.
Это на грани возможного и невозможного. Вы понимаете, что такое ракета, а что такое стрелковое оружие,
– отметил он.
Силы ПВО сбили 21 ракету из 41, которые были запущены.
Каким оружием атаковала Россия
По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия запустила по территории Украины:
- 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из российского Энгельса;
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской области;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" из Белгородской и Воронежской области;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Белгородской области России.