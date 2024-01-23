Россия утром 23 января снова нанесла по Украине ракетный удар. Силы ПВО работали, чтобы защитить гражданских, в частности, на Севере удалось уничтожить одну из ракет из пулемета "Браунинг".

Смотрите также Враг массированно атаковал Украину 23 января: все, что известно о погибших и пострадавших

Всего уничтожили несколько ракет

В этом регионе уничтожили сразу несколько ракет. Момент сбития одной из них из пулемета "Браунинг" попал на видео. Работа наших сил противовоздушной обороны очень слаженная и искусная. Они открывают огонь по вражеским целям и им таки удается уничтожить одну из них.

Наши защитники сбили ракету с пулемета: смотрите видео

Что это за пулемет Крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Это оружие эффективно против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.

На грани возможного

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также прокомментировал такое сбивание ракеты. По его словам, наши мобильные группы демонстрируют чрезвычайную эффективность.

Это на грани возможного и невозможного. Вы понимаете, что такое ракета, а что такое стрелковое оружие,

– отметил он.

Силы ПВО сбили 21 ракету из 41, которые были запущены.

Каким оружием атаковала Россия

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия запустила по территории Украины: