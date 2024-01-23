Росія зранку 23 січня знову завдала по Україні ракетного удару. Сили ППО працювали, щоб захистити цивільних, зокрема, на Півночі вдалося знищити одну із ракет з кулемета "Браунінг".

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Всього знищили кілька ракет

У цьому регіоні знищили одразу кілька ракет. Момент збиття однієї із них із кулемета "Браунінг" потрапив на відео. Робота наших сил протиповітряної оборони надзвичайно злагоджена та майстерна. Вони відкривають вогонь по ворожих цілях та їм таки вдається знищити одну із них.

Наші захисники збили ракету із кулемета: дивіться відео

Що це за кулемет великокаліберний кулемет, розроблений наприкінці Першої світової війни Джоном Браунінгом. Ця зброя ефективна проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах.

На межі можливого

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також прокоментував таке збиття ракети. За його словами, наші мобільні групи демонструють надзвичайну ефективність.

Це на межі можливого і неможливого. Ви розумієте, що таке ракета, а що таке стрілецька зброя,

– зазначив він.

Сили ППО збили 21 ракету із 41, які були запущені.

Якою зброєю атакувала Росія

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія запустила по території України: