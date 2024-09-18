На вооружении американской армии есть 4 модификации ракет ATACMS, дальность поражения которых варьируется от 140 до 300 километров. До каких российских регионов могут достать эти ракеты – разбирался 24 Канал.

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Куда могут достать ракеты ATACMS

Для ударов вглубь территории России лучшим вариантом могут быть две модификации американских ракет:

ATACMS Block IA , которая содержит 300 кассетных суббоеприпасов и имеет дальность до 290 километров;

, которая содержит 300 кассетных суббоеприпасов и имеет дальность до 290 километров; ATACMS Block IVA с унитарной боевой частью с дальностью до 300 километров.

Именно на их примере мы рассмотрим, какие российские территории окажутся в зоне поражения, когда США снимут ограничения на применение этого оружия.

Полностью в зоне поражения ракетами ATACMS окажутся 4 российские области включая областные центры, а именно:

Белгородская область;

Курская область;

Брянская область;

Орловская область.

Частично в зоне поражения окажутся и ряд других областей с учетом линии фронта по состоянию на сентябрь 2024 года. Речь идет о:

Смоленской области и городе Смоленске;

Калужской области;

Тульской области;

Липецкой области;

Воронежскую область и город Воронеж;

Ростовскую область и город Ростов-на-Дону и город Ростов-на-Дону;

Краснодарский край с городами Ейск и Приморско-Ахтарск.



Куда могут достать ракеты ATACMS / Фото со страницы Пола Массаро в соцсети Х

Стоит заметить, что ATACMS – это баллистические ракеты, запуск которых осуществляется из реактивных систем залпового огня HIMARS. Перехват баллистических ракет является сложным для систем ПВО, поэтому для россиян это может стать проблемой. Однако только после того, когда союзники таки снимут ограничения на удары по российской территории – тогда Силы обороны смогут уничтожать российские аэродромы, скопления техники и живой силы, склады боекомплекта и другие военные цели.