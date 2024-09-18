На озброєнні американської армії є 4 модифікації ракет ATACMS, дальність ураження яких варіюється від 140 до 300 кілометрів. До яких російських регіонів можуть дістати ці ракети – розбирався 24 Канал.
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Куди можуть дістати ракети ATACMS
Для ударів углиб території Росії найкращим варіантом можуть бути дві модифікації американських ракет:
- ATACMS Block IA, яка містить 300 касетних суббоєприпасів та має дальність до 290 кілометрів;
- ATACMS Block IVA з унітарною бойовою частиною з дальністю до 300 кілометрів.
Саме на їхньому прикладі ми розглянемо, які російські території опиняться в зоні ураження, коли США знімуть обмеження на застосування цієї зброї.
Повністю в зоні ураження ракетами ATACMS опиняться 4 російські області включно з обласними центрами, а саме:
- Бєлгородська область;
- Курська область;
- Брянська область;
- Орловська область.
Частково в зоні ураження опиняться і низка інших областей з урахуванням лінії фронту станом на вересень 2024 року. Мова йде про:
- Смоленську область та місто Смоленськ;
- Калузьку область;
- Тульську область;
- Липецьку область;
- Воронєзьку область та місто Воронєж;
- Ростовську область та місто Ростов-на-Дону;
- Краснодарський край з містами Єйськ та Приморсько-Охтарськ.
Куди можуть дістати ракети ATACMS / Фото зі сторінки Пола Массаро в соцмережі Х
Варто зауважити, що ATACMS – це балістичні ракети, запуск яких здійснюється з реактивних систем залпового вогню HIMARS. Перехоплення балістичних ракет є складним для систем ППО, тому для росіян це може стати проблемою. Однак лише після того, коли союзники таки знімуть обмеження на удари по російській території – тоді Сили оборони матимуть можливість знищувати російські аеродроми, скупчення техніки та живої сили, склади боєкомплекту та інші військові цілі.