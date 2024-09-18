На озброєнні американської армії є 4 модифікації ракет ATACMS, дальність ураження яких варіюється від 140 до 300 кілометрів. До яких російських регіонів можуть дістати ці ракети – розбирався 24 Канал.

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Куди можуть дістати ракети ATACMS

Для ударів углиб території Росії найкращим варіантом можуть бути дві модифікації американських ракет:

ATACMS Block IA , яка містить 300 касетних суббоєприпасів та має дальність до 290 кілометрів;

, яка містить 300 касетних суббоєприпасів та має дальність до 290 кілометрів; ATACMS Block IVA з унітарною бойовою частиною з дальністю до 300 кілометрів.

Саме на їхньому прикладі ми розглянемо, які російські території опиняться в зоні ураження, коли США знімуть обмеження на застосування цієї зброї.

Повністю в зоні ураження ракетами ATACMS опиняться 4 російські області включно з обласними центрами, а саме:

Бєлгородська область;

Курська область;

Брянська область;

Орловська область.

Частково в зоні ураження опиняться і низка інших областей з урахуванням лінії фронту станом на вересень 2024 року. Мова йде про:

Смоленську область та місто Смоленськ;

Калузьку область;

Тульську область;

Липецьку область;

Воронєзьку область та місто Воронєж;

Ростовську область та місто Ростов-на-Дону;

Краснодарський край з містами Єйськ та Приморсько-Охтарськ.



Куди можуть дістати ракети ATACMS / Фото зі сторінки Пола Массаро в соцмережі Х

Варто зауважити, що ATACMS – це балістичні ракети, запуск яких здійснюється з реактивних систем залпового вогню HIMARS. Перехоплення балістичних ракет є складним для систем ППО, тому для росіян це може стати проблемою. Однак лише після того, коли союзники таки знімуть обмеження на удари по російській території – тоді Сили оборони матимуть можливість знищувати російські аеродроми, скупчення техніки та живої сили, склади боєкомплекту та інші військові цілі.