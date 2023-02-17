Так в комментарии 24 Каналу заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он уверен, что президент США Джо Байден должен приехать в Польшу не с пустыми руками.
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"Байден должен что-то сообщить. Это либо ATACMS, либо самолеты, кроме заявления конца путинского режима. Безусловно, каждая встреча с Байденом – это определенный прорыв в оружии", – сказал он.
Прогресс в предоставлении ракет
Пионтковский назвал оговоркой, что Пентагон говорит, что не может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку у них их небольшое количество. При этом, эти же ракеты есть в других странах, и они их могут дать с разрешения США.
"Это разгоняет российская пропаганда, что у НАТО ничего не осталось. "А чем мы себя будем защищать?" Так вы сейчас себя в Украине защищаете", – сказал он.
Публицист отметил, что сейчас есть очень важный прогресс в предоставлении дальнобойных ракет, ведь Украине уже предоставили ракеты GLSDB, которые бьют до 160 километров.
Да, ATACMS – это 320 (километров – 24 Канал). Другими словами, проблема ATACMS наполовину решена,
– отметил он.
Российский публицист из США рассказал, есть ли прогресс в предоставлении дальнобойных ракет: смотрите видео
Трансформация американского общества
Андрей Пионтковский заметил, что американский политический класс прошел определенный процесс. Мол, когда Байден делал неоднозначные заявления и говорил Зеленскому, после встречи с Путиным, чтобы тот выполнял Минские договоренности. Сейчас президент США имеет официальную позицию, что Путин должен вывести свои войска из Украины.
По словам Пионтковского, все это стало возможным благодаря украинской дипломатии и успехам ВСУ, ведь еще летом в Вашингтоне среди известных публицистов существовал нарратив, что Украина не сможет выиграть у россиян.
Сейчас Украина дошла до такого уровня поддержки, что в США об этом уже никто не может сказать, считает публицист.
Военная помощь Украине: последние новости
- Германия, Польша, Испания, Канада, Дания, Португалия и Нидерланды поставят в Украину танки Leopard. А Чехия и США предоставят танки к уже полученным от Польши Т-72. Также некоторые страны обязались предоставить системы ПВО.
- Франция отправила в Украину первую партию легких танков. Украинские бойцы уже завершили обучение на них.
- США могут передать Украине изъятое иранское оружие и боеприпасы. Речь идет об оружии, которое изъяли у связанных с Ираном контрабандистов.