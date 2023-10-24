Что обеспечит перелом в войне?

Хотел бы предостеречь против очередных завышенных надежд. В этот раз в связи с долгожданными ракетами ATACMS.

Характеристика ATACMS

Эти ракеты – разработка 80-х годов прошлого столетия. Сейчас в Штатах создается новая система.

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Первая модификация, которую нам предоставили в количестве двух дюжин – это такой улучшенный американский вариант советской тактической ракеты "Точка У", которую мы достаточно успешно использовали против агрессора. Пока запасы не закончились.

ATACMS первой итерации имеет инерционную систему наведения: стартовала и дальше чип вычисляет координаты и корректирует полет, GPS-наведения в ней нет. Поэтому точность небольшая – 200 – 300 метров. Это компенсируется мощной – более 500 килограммов – кассетной боевой частью, в которую входят 950 субэлементов – таких маленьких бомбочек. Площадь поражения – несколько километров. Но тяжелая боевая часть не позволяет лететь дальше 165 километров.

Вторая итерация в кассетной боевой части имеет только 275 взрывчатых субэлементов, поэтому летит на расстояние в 300 километров. Есть еще итерация ракеты с осколочно-фугасным зарядом примерно 300 килограммов, с большей точностью благодаря GPS и дальностью 300 километров.

Первая итерация ATACMS (так называемый "Блок А") подходит для уничтожения скоплений техники, которыми являются аэродромы, что мы, собственно, и увидели. Возможное применение для разрушения узловых железнодорожных станций, где боеприпасы перегружаются на автотранспорт, а также складов боеприпасов.

ATACMS – не "вундерфавля"

Эти ракеты баллистические, потому быстрые. Вражеская ПВО – ПРО может их перехватывать только случайно. При этом главное преимущество ATACMS в том, что нашим операторам не нужно учиться. Все потому, что эти ракеты запускаются из хорошо знакомых нам установок HIMARS: сегодня получили – сегодня же воспользовались.

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Но ATACMS – далеко не универсальное оружие, и точно не "вундервафля". Чтобы они заметно повлияли на ход боевых действий, их нужно иметь не единицы, а сотни. Во время войны в Ираке США израсходовали более 600 таких ракет, а на вооружении у них было более 4 000 единиц.

В любом случае чтобы освобождать оккупированные территории Украины, нужно выжимать захватчиков с нашей земли. То есть ракеты – ракетами, но все равно придется преодолевать минные поля, заходить во вражеские окопы и уничтожать оккупантов.

Это сверхсложная задача пехоты и только пехоты.