Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, как ракеты ATACMS накрыли вражеский полигон на Луганщине. Кроме того, на оккупированной Луганщине вспыхнул грузовик с боеприпасами оккупантов.

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Удар ракетами ATACMS

Свитан отметил, что 3 ракет ATACMS с кассетной боевой частью достаточно для того, чтобы уничтожить вражеский аэродром. Раньше по подобным участкам наши войска били HIMARS, но теперь есть ATACMS, и это еще эффективнее. Украинская разведка точно знает, где базируется техника россиян и где происходит скопление живой силы.

Сбить ее практически невозможно. Почему? Скорость движения ракеты более 3 махов. Российская ПВО не успевает среагировать. Выход ракеты они не видят, поскольку наша ракета погасила практически возможность россиян отслеживать пуски баллистических ракет системами загоризонтного контроля,

– отметил летчик-инструктор.

Удар россиян по Одессе

По словам полковника запаса ВСУ, удар по Одессе россияне специально готовили на 2 мая, чтобы "отпраздновать" трагические события в городе 10 лет назад. Перед тем, как был нанесен удар по терминалу Новой Почты оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли гражданские кварталы Одессы.

"Россияне еще раз в очередной раз показали свои террористические действия. Это из общей задачи геноцида украинцев. Вот "поздравление" 2 мая", – подчеркнул военный эксперт.

Удары по российским НПЗ

В ночь с 1 на 2 мая украинские Силы обороны нанесли очередные удары по вражеским НПЗ. Это действенное продолжение санкций Буданова-Малюка. Зависит от того, какого ведмоства БпЛА, ударил по российскому энергетическому объекту.

Американцы сняли санкции с десятка российских банков по всей энергетике. Нас американцы заставляют их не слушать, игнорировать их советы и не учитывать их попытки вмешиваться в наши дела. Наши санкции продолжаются каждую ночь,

– подчеркнул Свитан.

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