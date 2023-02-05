Резников ответил, будет ли Украина бить по территории России ракетами большей дальности

США предоставили Украине новый пакет помощи, содержащий ракеты большей дальности. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, будут ли их использовать для ударов по территории России.

По его словам, ракеты большей дальности будут использоваться только для поражения позиций российской армии на оккупированных территориях.

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Украина не будет бить по территории России

Соединенные Штаты 3 февраля подтвердили, что в новый пакет военной помощи США на сумму 2,17 миллиарда долларов включили новую ракету, удвоившую дальность поражения ВСУ.

Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины

– заявил Резников.

Что известно о GLSDB "Крылатая" бомба GLSDB может запускаться с ракетных установок, таких как система HIMARS, которые уже есть в Украине. Она оснащена крыльями, позволяющими лететь к цели, и ракетным двигателем, придающим дополнительную дальность полёту. Это позволяет точно наводить бомбу на цель, как при запуске с самолета, без риска для военных и с меньшими затратами. Также GLSDB имеет усовершенствованные системы слежения, которые делают ее более точной. Заявленная точность – до ширины автошины.

США предоставят Украине ракеты большей дальности

Новый пакет помощи Украине от США содержит наземные бомбы малого диаметра – управляемые ракеты с дальностью полета 150 километров.

Да, действительно, в рамках этого пакета мы предоставим Украине бомбы GLDSB – наземные бомбы малого диаметра. Это поможет им нанести удар на большие расстояния и позволит проводить операции по обороне страны и вернуть оккупированные территории.

– отметил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пат Райдер.

Хотя эти ракеты фактически удвоят дальность украинского оружия, пакет не будет включать в себя долгожданные ATACMS с радиусом действия более 200 миль. США постоянно отказывали Украине в предоставлении этой системы из-за опасений, что их используют для поражения целей в глубине России.