Украина в очень неплохом положении по ракетам для Patriot и NASAMS, – Зеленский

Украина постоянно нуждается в усилении ПВО. Но сейчас, по словам президента Зеленского, украинская противовоздушная оборона находится в "неплохом положении".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы Украины "Украинскому радио".

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Зеленский рассказал о ситуации с поставками ракет для ПВО

Президент Зеленский уверен, что Россия будет продолжать энергетический террор Украины и бить зимой по энергообъектам.

Украина готовится к этому и увеличивает количество систем ПВО, а еще улучшает борьбу с российскими дронами.

Зеленский рассказал, что украинская ПВО пока в "неплохом положении" по поставкам ракет.

Сегодня по договоренностям о ракетах для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T и т.д. – многих систем ПВО – мы находимся в очень неплохом положении,

– сказал президент.

Правда, о каком количестве ракет идет, он уточнил.

Напомним, что Зеленский также рассказал, что сейчас Украина работает над ракетной программой, в частности, проводит испытания четырех видов ракет.