У Киева не было столько за всю войну: на Ближнем Востоке за 3 дня использовали 800 ракет для Patriot

Президент Зеленский предложил странам Ближнего Востока организовать "тихий обмен". Речь идет о поставках Киеву ракет Patriot в обмен на поставки украинских дронов-перехватчиков.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга 5 марта.

Сколько ракет PAC-3 уже использовали страны Ближнего Востока?

Зеленский отметил, что за три дня страны Ближнего Востока использовали более 800 ракет PAC-3, которые предназначены для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Это, по его словам, у Украины не было такого количества за все четыре года войны.

"Мы все помним массовые удары "Шахедов". Во время шоковых ударов все использовали все, что было. Здесь вопрос, что нет соответствующего опыта. Сейчас опыт есть. Все понимают, что Patriot недостаточно", – сказал Зеленский.

Что предусматривает "тихий" обмен?

Президент Украины отметил, что страны Ближнего Востока могли бы получить украинские дроны-перехватчики в обмен на ракеты для установок ПВО Patriot.

Мы бы хотели "тихонько" получить от стран (Ближнего Востока – 24 Канал) ракеты PAC-3 и передать им дроны для перехвата,

– отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Киев знает, сколько перехватчиков нужно для собственных нужд, а сколько можно изготовить дополнительно. Также он добавил, что Украина "точно" предоставит экспертизу для защиты гражданских объектов и нефтяной инфраструктуры.

Важно! Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) используются для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Они разработаны для перехвата и уничтожения тактических баллистических ракет и других воздушных целей. Работают эти ракеты по технологии прямого попадания в цель – уничтожение происходит через передачу колоссальной кинетической энергии во время столкновения, а не с помощью взрывной боевой части. В таком случае сбивание является более безопасным, ведь эта технология минимизирует риск случайных повреждений от обломков на земле.

Повлияет ли война на Ближнем Востоке на поставки ракет для Patriot Украине?