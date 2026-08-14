"Только сумасшедший так скажет": в Польше разгорелся спор из-за ракет для системы Patriot для Украины

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак резко осудил намерения действующего правительства передать Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако в Минобороны страны политику резко отрезали.

Об этом сообщает Polsat News.

Что за споры возникли в Польше по поводу передачи ракет Украине?

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак резко осудил намерения действующего правительства передать Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Политик считает, что такое решение ставит под угрозу безопасность польских городов и граждан.

Реакцию вызвало заявление заместителя министра обороны Магдалены Собковяк-Чарнецкой о вероятном принятии соответствующего решения в ближайшие дни.

Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи,

– написал Блащак.

Он также обвинил правительство Дональда Туска в раздаче вооружения в ущерб собственному государству. В то же время действующее руководство польского оборонного ведомства придерживается иной позиции в отношении защиты воздушного пространства.

В свою очередь, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поддерживает идею укрепления украинской ПВО. По словам заместителя министра Цезария Томчика, утверждения о том, что передача двух-трех ракет может существенно ослабить оборонные возможности Польши, являются безосновательными.

Он подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона уничтожает цели еще до того, как они могут достичь польского воздушного пространства. "Только сумасшедший", по его мнению, может использовать аргумент о потере Польшей своих возможностей из-за передачи такого количества ракет Украине.

Напомним, в июле Министерство обороны Польши официально подтвердило передачу Украине пяти ракет PAC-3 для систем Patriot. Тогда об этом решении также объявил премьер-министр Дональд Туск после инцидента с пролетом российской воздушной цели.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что в 2026 году у Украины меньше ракет-перехватчиков, чем в прошлом году, тогда как Россия вдвое увеличила количество средств воздушного нападения. По его словам, получение хотя бы 5% от американских запасов ракет для Patriot помогло бы стране пережить зиму.