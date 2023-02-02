Российская логистика будет еще больше уничтожена: чем помогут авиационные планирующие бомбы от США

Соединенные Штаты, по неподтвержденным данным, могут объявить об очередном пакете военной помощи для Украины уже 3 февраля. Там будто бы должны войти авиационные планирующие бомбы GLSDB с дальностью на 150 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, GLSDB совмещает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 с реактивным ракетным двигателем от уже снятой с вооружения неуправляемой ракеты для HIMARS. Она выходит дешевле ракет GMLRS на 80 километров, которые сейчас применяют украинские военные.

К теме Boeing хочет поставлять Украине высокоточные снаряды GLSDB: на что способно это оружие

Как бомбы на 150 км помогут на фронте

Как отметил Харук, эта планирующая бомба пока не находится на вооружении ни в одной из армий мира. Украинские военные смогут первыми использовать их на поле боя.

Там боевая часть немного слабее, чем ракеты, которые мы сейчас используем. Но дальность больше. Учитывая высокую точность, можно предположить, что эти ракеты дают для попадания по складам боеприпасов.

– заметил Харук.

Как бомбы GLSDB помогут украинским военным: смотрите видео

Боевой части должно было хватить на поражение складов боеприпасов. Это заставит оккупантов еще больше отодвигать логистические узлы. Поначалу они сделали это после получения ракет GMLRS на 80 км. В этот раз им придется отодвигать еще и за линию в 150 километров.

Это существенно усложнит поставки боеприпасов или горючего на переднем крае. Также это оружие идеально, например, когда на железнодорожную станцию приезжает эшелон с боевой техникой. Несколько таких снарядов превратят их в кучу металлолома,

– подчеркнул Харук.

Украина может получить бомбы с дальностью 150 километров