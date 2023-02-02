Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, GLSDB поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 з реактивним ракетним двигуном від вже знятої з озброєння некерованої ракети для HIMARS. Вона виходить дешевшою за ракети GMLRS на 80 кілометрів, які зараз застосовують українські військові.
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Як бомби на 150 кілометрів допоможуть на фронті
Як зазначив Харук, ця плануюча бомба поки не перебуває на озброєнні в жодній з армій світу. Українські військові матимуть можливість першими використати їх на полі бою.
Там бойова частина трохи слабша порівняно з ракетами, які ми зараз використовуємо. Але дальність більша. Враховуючи високу точність, можна припустити, що ці ракети дають для влучання по складах боєприпасів,
– зауважив Харук.
Як бомби GLSDB допоможуть українським військовим: дивіться відео
Бойової частини мало б вистачити на ураження складів боєприпасів. Це змусить окупантів ще більше відсувати логістичні вузли. Спочатку вони зробили це після отримання ракет GMLRS на 80 кілометрів. Цього разу їм доведеться відсувати ще й за лінію у 150 кілометрів.
Це суттєво ускладнить постачання боєприпасів чи паливно-мастильних матеріалів на передньому краї. Також ця зброя ідеальна, до прикладу, коли на залізничну станцію приїжджає ешелон з бойовою технікою. Кілька таких снарядів перетворять їх в купу металобрухту,
– наголосив Харук.
Україна може отримати бомби з дальністю у 150 кілометрів
- Вже 3 лютого США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Туди мали б увійти плануючі бомби GLSDB на 150 кілометрів.
- Наразі невідомо, чи США дійсно планують передати таку зброю. Однак про це виданню The Wall Street Journal повідомили джерела, знайомі з питанням.
- GLSDB можна буде запускати з ракетних установок на кшталт HIMARS. Бомба оснащена крилами та ракетним двигуном, який збільшує дальність польоту.