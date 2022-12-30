Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, россиянам для производства ракет Х-101 не требуются западные комплектующие.
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По мнению военного эксперта, оккупанты используют советские микросхемы 1970 – 1980 годов. Ракеты Х-101 могут обходиться без западных компонентов.
Это как плюс для России, так и минус. Плюс в том, что они в какой-то степени независимы. Минус – что они не производят высокоточное оружие формата HIMARS,
– объяснил Нарожный.
Советские микросхемы в российских ракетах: смотреть видео
Российские ракеты не являются высокоточным оружием
По словам военного эксперта, российские ракеты оснащены инерциальной системой наведения с точностью около 100 метров. Это оружие не попадает в высокоточный класс.
"Именно поэтому они не могут так точно попадать, как даже те самые шахиды, в которых стоит инерциальная система плюс наведение по спутниковым системам GPS, ГЛОНАС и Baidu", – подытожил военный эксперт.
Перспективы будущих ракетных атак
- Российский самолет Ан-50 "Сергей Атаянц", обнаруживающий цели для истребителей, покинул территорию Беларуси.
- Военный эксперт Юрий Федоров считает, что в Украине ждут еще 3 – 4 массовых ракетных атаки со стороны России.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия возобновляет парк авиационной техники, а последующие ракетные обстрелы могут быть сильнее того, что был 29 декабря.
- Политический эксперт Тарас Загородний заметил, что взрывы на российских аэродромах снизили мощность ракетного залпа по Украине, что позволило эффективнее реагировать ПВО.