Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, росіянам для виробництва ракет Х-101 не потрібні західні комплектуючі.

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Натомість на думку військового експерта, окупанти використовують радянські мікросхеми 1970 – 1980 років. Ракети Х-101 можуть обходитися без західних компонентів.

Це як плюс для Росії, так і мінус. Плюс в тому, що вони якоюсь мірою є незалежними. Мінус – що вони не виробляють високоточну зброю формату HIMARS,

– пояснив Нарожний.

Радянські мікросхеми в російських ракетах: дивитись відео

Російські ракети не є високоточною зброєю

За словами військового експерта, російські ракети оснащені інерціальною системою наведення з точністю приблизно 100 метрів. Ця зброя не потрапляє до класу високоточної

"Саме тому вони не можуть так точно влучати, як навіть ті самі шахіди, в яких стоїть інерціальна система плюс наведення по супутникам GPS, ГЛОНАС та Baidu", – підсумував військовий експерт.

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