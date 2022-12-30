Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, росіянам для виробництва ракет Х-101 не потрібні західні комплектуючі.
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Натомість на думку військового експерта, окупанти використовують радянські мікросхеми 1970 – 1980 років. Ракети Х-101 можуть обходитися без західних компонентів.
Це як плюс для Росії, так і мінус. Плюс в тому, що вони якоюсь мірою є незалежними. Мінус – що вони не виробляють високоточну зброю формату HIMARS,
– пояснив Нарожний.
Радянські мікросхеми в російських ракетах: дивитись відео
Російські ракети не є високоточною зброєю
За словами військового експерта, російські ракети оснащені інерціальною системою наведення з точністю приблизно 100 метрів. Ця зброя не потрапляє до класу високоточної
"Саме тому вони не можуть так точно влучати, як навіть ті самі шахіди, в яких стоїть інерціальна система плюс наведення по супутникам GPS, ГЛОНАС та Baidu", – підсумував військовий експерт.
Перспективи майбутніх ракетних атак
- Російський літак Ан-50 "Сергій Атаянц", який виявляв цілі для винищувачів, покинув територію Білорусі.
- Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що на Україну чекають ще 3 – 4 масові ракетні атаки з боку Росії.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія поновлює парк авіаційної техніки, а наступні ракетні обстріли можуть бути сильнішими за той, що був 29 грудня.
- Політичний експерт Тарас Загородній зауважив, що вибухи на російських аеродромах зменшили потужність ракетного залпу по Україні, що дозволило ефективніше реагувати ППО.