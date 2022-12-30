Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Юрій Федоров. На його думку, така ефективність роботи ППО буває раз на 10 років, якщо поглянути на історію війн останніх десятиліть.

До теми Окупанти за добу тричі вдарили по Харкову: серед жертв – працівники критичного підприємства.

При цьому, ми не так багато отримали західних комплексів. Значно більше озброєння – це те, що вже було в України. Це дуже висока ефективність. Тут Україна попереду всієї планети,

– зауважив військовий експерт.

Скільки буде атак

Юрій Федоров вважає, що росіяни здатні провести ще не більше 3 – 4 великих ракетних атак.

“Начальник ГУР генерал Кирило Буданов казав кілька днів тому, що росіяни здатні на 3 – 4 атаки. Відповідно, можна прикинути, скільки таких нападів ще може бути. Не дуже багато, але, на жаль, можуть”, – вважає військовий експерт.

Повне інтерв'ю Юрія Федорова: дивитися відео

Путін розхитує українців

Військовий експерт запевнив, що такі удари є однією з основ путінської стратегії щодо України. Кремлівський диктатор намагається змусити населення України давити на владу, щоб вона капітулювала.

Але ці надії абсолютно хибні, нічого подібного відбуватися не буде,

– підсумував Федоров.

Ракетні удари 29 грудня по Україні: важливі новини