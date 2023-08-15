Ни одну из ракет X-22 уничтожить до сих пор не удалось: Игнат рассказал об их особенностях
Россия 15 августа атаковала территорию Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Еще ни разу силы ПВО не сбивали такой тип ракет.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что сбить Х-22 могут только комплексы "Patriot", передает 24 Канал.
К теме Ночная атака: Игнат рассказал, как россияне пытались запутать ПВО
В чем особенность Х-22
Игнат объяснил, что ракеты Х-22 хоть и считаются крылатыми, но они сверхзвуковые и улетают около 4 000 километров в час. Они заходят на цель преимущественно по баллистической траектории, поэтому такие ракеты не доступны для сбивания обычными средствами ПВО.
Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня,
– сообщил Игнат.
Игнат сообщил, что ракетами Х-22 сегодня атаковали Донбасс сегодня. Из шести самолетов Ту-22М3 враг выпустил 4 ракеты Х-22. В общей сложности враг выпустил 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать.
"Да, хотелось бы сбить больше, добиться того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 – это тоже достаточно высокий результат", – рассказал об успехах ПВО Игнат.
Уничтожение крылатых ракет противника, малозаметных целей, тем более что вы видели, как враг применял сегодня эти ракеты. Уже в характерной форме ракеты постоянно меняют маршрут, ищут слабые места противовоздушной обороны. Они разворачиваются и на 180 градусов, чтобы усложнить работу ПВО.
Ракетная атака 15 августа: что известно
- Ночью и утром 15 августа враг нанес массированный удар по Украине. Под ударом оказались области в разных регионах. Большая часть ракет была направлена на Запад Украины.
- В Луцке российская ракета попала в промышленное предприятие, в результате чего погибли 3 человека. Еще 3 человека пострадали.
- В Ивано-Франковской области обломки ракет повредили частные дома в Коломыйском районе.
- В Днепре россияне повредили предприятие, в результате чего пострадали 2 человека. Также поврежден детский спортивный комплекс.
- Под ударом оказался город Смела Черкасской области. Там оккупанты атаковали медучреждение и повредили системы водо- и теплоснабжения. Часть города без воды.
- В Запорожье оккупанты атаковали стадион гимназии, повреждены здание учебного заведения, жилые дома и детсад.
- В Краматорске Донецкой области россияне попали в продуктовый состав, в результате чего погиб 1 человек и еще 1 пострадал.
- Во Львове пострадали 19 человек в результате ракетной атаки. В результате атаки повреждены 40 жилых домов, 20 из которых в Железнодорожном районе Львова.