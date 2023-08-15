Ни одну из ракет X-22 уничтожить до сих пор не удалось: Игнат рассказал об их особенностях

Россия 15 августа атаковала территорию Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Еще ни разу силы ПВО не сбивали такой тип ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что сбить Х-22 могут только комплексы "Patriot", передает 24 Канал.

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В чем особенность Х-22

Игнат объяснил, что ракеты Х-22 хоть и считаются крылатыми, но они сверхзвуковые и улетают около 4 000 километров в час. Они заходят на цель преимущественно по баллистической траектории, поэтому такие ракеты не доступны для сбивания обычными средствами ПВО.

Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня,

– сообщил Игнат.

Игнат сообщил, что ракетами Х-22 сегодня атаковали Донбасс сегодня. Из шести самолетов Ту-22М3 враг выпустил 4 ракеты Х-22. В общей сложности враг выпустил 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать.

"Да, хотелось бы сбить больше, добиться того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 – это тоже достаточно высокий результат", – рассказал об успехах ПВО Игнат.

Уничтожение крылатых ракет противника, малозаметных целей, тем более что вы видели, как враг применял сегодня эти ракеты. Уже в характерной форме ракеты постоянно меняют маршрут, ищут слабые места противовоздушной обороны. Они разворачиваются и на 180 градусов, чтобы усложнить работу ПВО.

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