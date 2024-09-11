Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен, отметив, что JASSM –высокоточные крылатые ракеты большой дальности. Есть две модификации – с дальностью поражения на 370 километров и на более 900 километров.

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Когда Украина получит JASSM

Как отметил Чепмен, вероятнее всего, решение о передаче этих ракет примут уже осенью 2024 года. Также можно предположить, что Соединенные Штаты передадут именно версию с дальностью на 370 километров. Ведь их запас несколько больше.

Как и в случае со всем остальным, мы должны обратить внимание на своевременность. Решение, вероятно, примут осенью. А поставки состоятся через несколько месяцев. Сейчас это оружие никак не повлияет на события в Курской или Донецкой области. С украинской перспективы, конечно, лучше было бы получить ракеты с большей дальностью,

– сказал Чепмен.

Сейчас Украина использует собственное оружие для дальнобойных ударов по территории России. Уже было действительно много эффективных атак. Но понятно, что Украина все равно нуждается в ракетах JASSM и разрешении на удары по территории России западным оружием.

Обратите внимание! В Институте изучения войны объяснили, как ракеты JASSM помогут Украине. Киеву нужно также получить разрешение на удары по России. Но и в пределах Украины это оружие также наделает проблем оккупантам.