Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил 24 Каналу, что это – четвертый верифицированный случай применения этого оружия с осени 2023-го года. Использование россиянам этого вооружения свидетельствует о двух вещах. Отметим, что в украинское небо вражеские ракеты залетели около 4 утра.
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"Случай с применением "Калибров" нам свидетельствует о двух основных вещах. Первое – то, что "Калибры" переоценены российской пропагандой, а второе – то, что пока в Черном море будут находиться российские корабли, говорить о безопасности в этом регионе нет смысла", – подчеркнул Плетенчук.
По состоянию на вечер 8 мая в Черном море не наблюдается вражеских кораблей. Подводная лодка оккупантов, которую они вывели в море накануне, уже вернулась в пункт базирования в Новороссийске, что на территории страны-агрессора. Ранее зашел обратно и малый ракетный корабль врага.
Массированная атака по Украине: главное
- Оккупанты ночью 8 мая ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях. Речь идет о Кировоградской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях. А также – Ивано-Франковской и Винницкой.
- Россияне поразили 3 теплоэлектростанции ДТЭК. Также враг повредил оборудование объекта Укрэнерго.
- Захватчики атаковали и гражданскую инфраструктуру. Россия ударила по железной дороге в Херсоне. Поврежден и объект гражданской инфраструктуры в Киевской области. Известно о двух раненых.
- Страна-агрессор выпустила по Украине 55 ракет и 21 дрон-камикадзе. Украинские военные сбили подавляющее большинство воздушных целей.