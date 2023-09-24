Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что у Украины уже нет другого выхода, как поставить изготовление "Нептунов" на серийное производство. Однако это связано с определенными трудностями.

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Можно развернуть производство в другой стране

В то же время даже если эти ракеты будут массово изготавливаться, то вряд ли мы будем их накапливать.

Производство ракет требует привлечения серьезных сил и средств, а развернуть изготовление "Нептунов" на территории Украины нет возможности. Такое предприятие можно открыть в другой стране, а для этого требуются дополнительные ресурсы.

Крылатая ракета Р-360 "Нептун" Это оружие – украинская разработка киевского КБ "Луч". Вес "Нептуна" – 870 килограммов, вес его боевой части – 150 килограммов. Боевая часть является осколочно-фугасным проникающим типом. Длина ракеты – 5050 миллиметров, диаметр – 380 миллиметров. Операционная дальность составляет 280 км, а ее скорость – дозвуковая, 900 км в час. Воздушный носитель крылатых ракет "Нептун" – самолет Су-24М.

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"Поэтому рассчитывать на серьезное производство этих ракет – по 100 единиц в месяц – не стоит. Поэтому увидим "Нептун" в единичном исполнении. Нам придется работать с конвейера: изготовили ракету и сразу ее использовали", – подчеркнул Роман Свитан.

РК-360 "Нептун" / инфографика Укроборопрома

Обратите внимание! Особенностью украинской ракеты "Нептун" является то, что она не излучает радиоволн и не посылает никаких сигналов, ведь ее инфракрасная наводка работает в пассивном режиме. Благодаря этому "Нептун" невозможно засечь.

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