Не крейсер "Москва": в ВМС рассказали о первом применении "Нептунов" по кораблям

Украинские защитники впервые применили ракеты "Нептун" не по крейсеру "Москва". Как стало известно, Силы обороны и раньше били противокорабельными ракетами по вражескому флоту.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа. Однако он добавил, что первое применение сложно назвать успешным, передает 24 Канал.

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Когда Силы обороны впервые применили ракеты "Нептун"

Неижпапа рассказал, что впервые применяли противокорабельную крылатую ракету "Нептун" не против крейсера "Москва", а против других судов. Он добавил, что когда идет армада кораблей, то военным необходимо находить противодействие.

Так, первый пуск, по словам Неижпапы, был не очень удачный. Тогда украинские защитники пытались поразить вражеский фрегат. Хотя тогда корабль и не удалось поразить, однако оккупанты в начале вторжения едва не сбили собственный истребитель.

Во время отражения наших ракет российский корабль сбил собственный самолет, который кружил над фрегатом. Но истребитель ушел. Я так думаю, что они (оккупанты – 24 Канал) не поняли, что у нас что-то есть такое из оружия,

– рассказал Неижпапа.

Командующий ВМС также добавил, что когда ты уверен в оружии и своих людях, то успешный результат не заставит себя долго ждать. Когда же украинские защитники потопили крейсер "Москва", то, по словам Неижпапы, Силы обороны якобы перешли черту и поняли, что они могут и будут отправлять на дно вражеский флот.