США задерживают продажу ракет Patriot: военный объяснил, есть ли у Украины альтернатива

В настоящее время Соединенные Штаты задерживают передачу Украине очередной партии ракет для ЗРК Patriot. По данным СМИ, министр обороны США Пит Хегсет не подписывает соответствующие контракты. В свою очередь, Украина разрабатывает альтернативный вариант, но это длительный процесс.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, на данный момент прямой альтернативы ЗРК Patriot нет. Однако есть несколько перспективных направлений, которые со временем помогут Украине более эффективно противостоять баллистическим угрозам.

Как Украина противодействует российской баллистике?

Как подчеркнул Мусиенко, в Силах беспилотных систем создали Центр глубинного поражения. Среди его целей – уничтожение пусковых установок баллистических систем. В течение сентября – октября удалось вывести из строя 8 таких установок. Дальнейшая работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, Украина уже получила от Франции лицензию на зенитные ракеты Aster 30 для ЗРК SAMP/T, которые должны сбивать баллистические ракеты. Партнеры также наращивают производство этих ракет. Кроме того, продолжается работа совместно с несколькими европейскими странами над системой Freya, которая должна стать более дешевой альтернативой ЗРК Patriot.

На это нужно время. Процесс разработки ускорили. Также в стадии разработки находятся определенные решения по средствам РЭБ, которые должны отклонять баллистические ракеты. Все это в процессе. Пока рано говорить о результате, но разработка продолжается,

– сказал Мусиенко.

Есть ли у Украины альтернатива Patriot: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что издание Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных офицеров сообщало, что у министра обороны США Пита Хегсета фактически лежат на столе контракты на поставку ракет Patriot Украине. Однако он просто их не подписывает. Источники связывают это с напряженностью, возникшей между США и Украиной из-за ударов по российским НПЗ. Дональд Трамп начал критиковать эти операции. Он утверждает, что из-за этого выросли цены на дизельное топливо в мире. При этом Трамп не упоминает, что все началось с военной операции США против Ирана.