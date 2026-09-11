Кроме того, Брюссель одобрил выделение 28,3 миллиарда евро на оборонные нужды Киева в 2026 году в рамках программы Ukraine Support Loan. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Что известно о решении Еврокомиссии?

Чиновник сообщил, что Еврокомиссия разрешила 5 исключений из стандартных правил в отношении стран-производителей продукции, которую Украина может приобрести за средства программы Ukraine Support Loan. Три из них касаются БПЛА и комплектующих украинского производства, цена которых превышает установленные ограничения, еще два – американского оборудования.

Одним из исключений станут ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot. Страны ЕС приняли решение по ним 8 сентября.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующая выплата в размере 3,2 миллиарда евро позволит Украине укрепить свою систему ПВО. Формальное завершение процедуры по всем пяти исключениям ожидалось 11 сентября.

Пакет оборонных закупок на сумму 6,1 миллиарда евро Еврокомиссия одобрила еще 24 августа. Он включает:

системы противовоздушной и противоракетной обороны;

ракеты;

боеприпасы;

радары.

Кубилюс подчеркнул, что военное преимущество Украины зависит от возможности быстро получать критически важное вооружение в необходимых объемах. Политик подчеркнул, что ЕС должен сделать все необходимое, чтобы ускорить поставки, пересмотреть приоритетность заказов и нарастить производство.

В 2026 году в рамках программы Ukraine Support Loan Украина может получить 45 миллиардов евро. Из них 28,3 миллиарда пойдут на оборонные нужды, остальное – на бюджетную поддержку.

Обратите внимание! Программа Ukraine Support Loan общим объемом до 90 миллиардов евро рассчитана на 2026–2027 годы. 60 миллиардов евро предусмотрены на поддержку обороны Киева, а 30 миллиардов – на бюджетные нужды.

Также во вторник, 8 сентября, состоялось 36-е заседание в формате "Рамштайн". Европейские партнеры объявили о новых вкладах для укрепления Украины, в частности Германия – о поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупке дронов.