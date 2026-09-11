Кроме того, Брюссель одобрил выделение 28,3 миллиарда евро на оборонные нужды Киева в 2026 году в рамках программы Ukraine Support Loan. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Что известно о решении Еврокомиссии?
Чиновник сообщил, что Еврокомиссия разрешила 5 исключений из стандартных правил в отношении стран-производителей продукции, которую Украина может приобрести за средства программы Ukraine Support Loan. Три из них касаются БПЛА и комплектующих украинского производства, цена которых превышает установленные ограничения, еще два – американского оборудования.
Одним из исключений станут ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot. Страны ЕС приняли решение по ним 8 сентября.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующая выплата в размере 3,2 миллиарда евро позволит Украине укрепить свою систему ПВО. Формальное завершение процедуры по всем пяти исключениям ожидалось 11 сентября.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Пакет оборонных закупок на сумму 6,1 миллиарда евро Еврокомиссия одобрила еще 24 августа. Он включает:
- системы противовоздушной и противоракетной обороны;
- ракеты;
- боеприпасы;
- радары.
Кубилюс подчеркнул, что военное преимущество Украины зависит от возможности быстро получать критически важное вооружение в необходимых объемах. Политик подчеркнул, что ЕС должен сделать все необходимое, чтобы ускорить поставки, пересмотреть приоритетность заказов и нарастить производство.
В 2026 году в рамках программы Ukraine Support Loan Украина может получить 45 миллиардов евро. Из них 28,3 миллиарда пойдут на оборонные нужды, остальное – на бюджетную поддержку.
Обратите внимание! Программа Ukraine Support Loan общим объемом до 90 миллиардов евро рассчитана на 2026–2027 годы. 60 миллиардов евро предусмотрены на поддержку обороны Киева, а 30 миллиардов – на бюджетные нужды.
Также во вторник, 8 сентября, состоялось 36-е заседание в формате "Рамштайн". Европейские партнеры объявили о новых вкладах для укрепления Украины, в частности Германия – о поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупке дронов.