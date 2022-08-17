Детали обстрела утром сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, есть жертвы.
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Атака на базу отдыха
Братчук рассказал, что известно об обстреле по данным ОК "Юг". Наши военные зафиксировали прилеты двух вражеских ракет.
Из-за этого произошел пожар и разрушение на одной из баз отдыха Одесчины и нескольких частных зданиях поблизости.
Также три человека имеют ранения из-за российских обстрелов. К 7:11 утра 17 августа спасательная операция продолжалась.
Братчук снова напомнил, что нужно выполнять все необходимые действия по безопасности во время воздушной тревоги. А в регионе идет контрдиверсионная операция, ищут корректировщиков огня.
Обстрелы Одесской области
- Этот регион также является одним из тех, которые россияне атакуют очень часто. В частности, вечером 31 июля нанесли ракетный удар по Одесскому району. Враг обстрелял Одесчину из "Искандеров". Выпустили ракеты из оккупированного Крыма.
- Также 26 июля последовал удар по Одесской области со стратегических самолетов врага. Ведь для обстрелов российские оккупанты применяют все возможные виды и способы атаки. Тогда Россия атаковала сразу несколько регионов Украины.
- Кроме того, россияне около полуночи 19 июля также обстреливали Одесскую область. Они выпустили по области сразу 7 ракет "Калибр". В нескольких домах начался пожар, а еще 2 – полностью разрушились.
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