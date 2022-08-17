Детали обстрела утром сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, есть жертвы.

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Атака на базу отдыха

Братчук рассказал, что известно об обстреле по данным ОК "Юг". Наши военные зафиксировали прилеты двух вражеских ракет.

Из-за этого произошел пожар и разрушение на одной из баз отдыха Одесчины и нескольких частных зданиях поблизости.

Также три человека имеют ранения из-за российских обстрелов. К 7:11 утра 17 августа спасательная операция продолжалась.

Братчук снова напомнил, что нужно выполнять все необходимые действия по безопасности во время воздушной тревоги. А в регионе идет контрдиверсионная операция, ищут корректировщиков огня.

Обстрелы Одесской области

Этот регион также является одним из тех, которые россияне атакуют очень часто. В частности, вечером 31 июля нанесли ракетный удар по Одесскому району. Враг обстрелял Одесчину из "Искандеров". Выпустили ракеты из оккупированного Крыма.

Также 26 июля последовал удар по Одесской области со стратегических самолетов врага. Ведь для обстрелов российские оккупанты применяют все возможные виды и способы атаки. Тогда Россия атаковала сразу несколько регионов Украины.

Кроме того, россияне около полуночи 19 июля также обстреливали Одесскую область. Они выпустили по области сразу 7 ракет "Калибр". В нескольких домах начался пожар, а еще 2 – полностью разрушились.

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