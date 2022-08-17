Деталі обстрілу зранку повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, є потерпілі.

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Атака на базу відпочинку

Братчук розповів, що відомо про обстріл за даними ОК "Південь". Наші військові зафіксували прильоти двох ворожих ракет.

Через це сталася пожежа та руйнування на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях побллизу.

Також троє людей мають поранення через російський обстріл. На 7:11 годину ранку 17 серпня рятувальна операція продовжувалась.

Братчук знову нагадав, що треба виконувати всі необхідні дії задля безпеки під час повітряної тривоги. А в регіоні триває контрдиверсійна операція, шукають коригувальників вогню.

Обстріли Одещини

Цей регіон також є одним із тих, який росіяни атакують дуже часто. Зокрема, ввечері 31 липня завдали ракетного удару по Одеському району. Ворог обстріляв Одещину з "Іскандерів". Випустили ракети з окупованого Криму.

Також 26 липня був удар по Одещині зі стратегічних літаків ворога. Адже для обстрілів російські окупанти застосовують всі можливі види та способи атаки. Тоді росія атакувала одразу кілька регіонів України.

Крім того, росіяни близько опівночі 19 липня також обстрілювали Одещину. Вони випустили по області одразу 7 ракет "Калібр". У кількох будинках розпочалася пожежа, а ще 2 – вщент зруйнувалися.

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