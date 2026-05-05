Ракеты преодолели более 1500 километров: Зеленский показал пуски "Фламинго" по России

Украина продолжает наносить дальнобойные удары в ответ на российскую агрессию, поражая военную инфраструктуру врага. В рамках операции Deep Strike были нанесены удары по объектам российского военно-промышленного комплекса, в частности в Чебоксарах.

Об этом информирует президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Что известно о поражении целей "Фламинго"?

Президент сообщил, что в ночь на 4 мая в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike были осуществлены пуски украинских крылатых ракет F-5 Flamingo. Они атаковали ряд вражеских целей, в частности объекты военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, ракеты поразили предприятие, которое производило системы релейной защиты, автоматику и низковольтную аппаратуру. Кроме того, завод обеспечивал российский военно-морской флот, ракетостроительную отрасль, авиацию и бронетехнику. – все, что работает на военную машину Кремля в войне против Украины.

"Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали", – добавил Зеленский.

Важно! Авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии 24 Канала заметил, что ударов украинского вооружения по российским городам будет становиться все больше – говорится и о столице Москве. Это связано с увеличением возможностей Украины. Теперь Силы обороны не должны выбирать, что именно поразить – Москву или какой-то НПЗ, они могут прицельно терроризировать столицу России.



Романенко добавил, что 9 мая украинские ударные беспилотники могут и не долететь до столицы, однако хаос и паника на праздничном параде гарантированы.

Что известно об атаке на Чебоксары?

Ночью 5 мая в Чувашии, что в России было неспокойно. Под прицелом украинской крылатой оказался один из объектов вражеского военно-промышленного комплекса. Осинтеры пишут о прилёте к заводу "ВНИИР-Прогресс".

Именно это предприятие является одним и ключевых поставщиков помехозащищенных навигационных модулей "Комета" для российского вооружения, которое летит на Украину, в частности БпЛА, крылатых и баллистических ракет. Кроме того, такие модули используют в КАБ или ином высокоточном вооружении.

Чебоксары, которые атаковали ракеты "Фламинго" расположены на правом берегу реки Волги, между Нижним Новгородом и Казанью. Этот город является столицей Чувашской Республики.