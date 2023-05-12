В первую очередь Storm Shadow не менее вдвое более мощные, чем американские ATACMS. Они летают на расстояние до 250 километров, могут преодолевать РЭБ, ПВО и ПРО врага. Такое мнение 24 Канала озвучил военный эксперт Валадислав Селезнев.

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У врага почти нет шансов

Специалисты утверждают, что меткость и эффективность ракет Storm Shadow составляет 95 – 97%. Очевидно, что для них найдется много работы на оккупированных территориях.

Наши британские партнеры настаивают на том, чтобы мы не использовали дальнобойное оружие для поражения объектов территории России. Селезнев убежден, что мы и с этими силами справимся. Украинский оборонно-промышленный комплекс и украинский бизнес работают над тем, чтобы у нас была такая возможность. Прежде всего, речь идет о дронах и других средствах.

Враг должен понимать: посеявший ветер пожнет бурю. Подготовка поля боя чрезвычайно важна, – акцентирует военный эксперт.

Перед тем, как украинская армия двинется вперед, проводится тщательная артиллерийская и ракетная подготовка территорий, где будет происходить контрнаступление с целью уничтожения всех вражеских военных и инфраструктурных объектов. Это совершенно рациональный подход.

Селезнев о ракетах Storm Shadow: смотрите видео

Когда враг мощный и имеет достаточно ресурсов, чтобы отражать украинские контратаки – потери украинского войска будут очень большими. Только мы сведем на нет все боевые возможности украинских воинов, мы относительно небольшими потерями и усилием сможем освобождать территории Украины.

"То, что это произойдет, понятно. То, что россияне сейчас нервно ищут направления, где будет двигаться украинское войско, также очевидно. Но в поле зрения российского генштаба 1 450 километров линии фронта – они не знают, где именно начнется контрнаступление", – утверждает Владислав Селезев.

Варианты развития событий могут быть совершенно разные. По мнению военного эксперта, решение уже принято. А вот когда именно начнется контрнаступление ВСУ – мы узнаем постфактум.

Селезнев подчеркнул, что "хлопок" в Крыму и на территории России – это подготовительный процесс к украинскому контрнаступлению. Наши разведчики готовы. По данным журналистов-исследователей, только на территории временно оккупированного Крыма есть 223 военных объекта россиян. Соответствующая информация, безусловно, есть у ГУР МО.

Известно, что общее количество ракет Storm Shadow – около 1000 единиц. Конечно, все ракеты нам не передадут. Однако то количество, которое передано для нужд ВСУ, крайне важно,

– уверен Селезнев.

Сейчас россияне располагают свои объекты на расстоянии 100 – 120 километров до линии столкновения, понимая, что наши HIMARS туда не долетают. "А здесь мы имеем очень мощные ракеты. Все склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами россиянам нужно будет либо тщательно прятать, либо перевозить дальше", – подытожил военный эксперт Владислав Селезнев.

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