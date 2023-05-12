Разница в том, что Storm Shadow является авиационным комплексом, а ATACMS – сухопутным. Об этом 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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В чем ключевая особенность Storm Shadow

Как отметил обозреватель, Storm Shadow бывают в нескольких модификациях – с расстоянием уничтожения объектов до 300 километров или больше. Скорее всего, мы получим экспертную вариацию на 300 километров. Эти ракеты обладают достаточно мощной боевой частью весом 150 килограммов, что дает возможность уничтожать укрепленные объекты. Поэтому россияне должны беспокоиться за свои командные пункты, пункты управления и стационарные штабы.

Эта ракета имеет не очень большую скорость – менее 1 000 километров в час. Она медленнее, чем ATACMS, но у нее есть комплекс средств, позволяющий ей совершать полет на сверхнизкой высоте. Это минимизирует вероятность перехвата вражеской ПВО,

– акцентирует Коваленко.

Она может лететь, например, на высоте 30 метров, огибая рельеф. Таким образом, россияне могут ее даже не заметить своими средствами наблюдения.

Учитывая, что в последнее время российская противовоздушная оборона регулярно демонстрировала несоответствие характеристикам и невысокую эффективность, отмечает обозреватель, эту ракету российской ПВО будет очень тяжело сбить. Да, они могут бороться с ней любым своим эшелоном малого, среднего и большого радиуса действия – ЗРГК "Панцирь-С1", "Тор-М2", С-300 и С-400.

Но вопрос в том, смогут ли они это сделать. Каждый из этих эшелонов действительно может перехватывать ракеты такого типа. С другой стороны, сначала ее нужно отследить, зафиксировать, а также – чтобы сама ракета по перехвату справилась с этой боевой задачей,

– утверждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Дело в том, что любой летающий объект можно перехватить, если есть подходящие средства. Даже "Кинжал", который якобы "не имеет аналогов", перехватило соответствующее средство – ЗРК Patriot. В свое время С-300 перехватить их не могли. Всё зависит от технических характеристик этих комплексов.

Коваленко о ракетах Storm Shadow: смотрите видео

Сможет ли Украина бить по территории России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина имеет полное право бить по критической инфраструктуре и логистике в России. Ранее США отказались передавать нам ATACMS, вероятно, из-за опасений эскалации. По мнению Коваленко, решение Великобритании о поставках украинцам Storm Shadow вовсе не означает "зеленый свет" для использования дальнобойного оружия на территории России.

"Совершать там определенные действия – возможно. Но без использования такого высокотехнологичного оружия наступательного характера. Поэтому, я уверен, мы и получили эти ракеты сегодня. Мы пообещали, что будет использовать их исключительно по своей территории, уничтожая российских оккупантов, а не по территории России", – подытожил обозреватель.

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