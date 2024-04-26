Однако несмотря на категоричность Олафа Шольца, Украине еще рано рассматривать вопрос получения Taurus. Об этом 24 Каналу сказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.

Важно Не из-за ядерной угрозы: почему на самом деле Шольц не передает Taurus Украине

Есть одно условие

Ракеты Taurus Украина может получить, при условии, если будет иметь, например, шведские самолеты Gripen. Ведь они способны нести Taurus. Истребители Gripen – это ближайший самолет, который Воздушные силы ВСУ могут получить из западных после F-16.

Я бы рассматривал вопрос о получении Taurus уже после того, как мы будем иметь шведские Gripen,

– отметил Храпчинский.

По его словам, есть позиционная составляющая, когда одна страна должна прислушиваться к другой и происходят дипломатические разговоры о получении определенных элементов вооружения.

Несмотря на отсутствие Taurus, имеющееся вооружение может позволить Силам обороны наносить удары по ряду стратегических целей россиян. Но их, к сожалению, украинские военные могут использовать только по временно оккупированной территории. Однако на территории России есть большое количество важных целей, которые надо уничтожать для того, чтобы разрывать логистическое плечо.

Категорическая позиция Шольца по Taurus Украине