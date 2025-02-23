В ближайшее время Мерц может передать Taurus Украине: для этого есть 1 важный аргумент

Во время Мюнхенской конференции безопасности Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры Германии, выступил за то, чтобы предоставить Украине ракеты Taurus, однако хотел бы, чтобы это решение поддержали европейские партнеры.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко в эфире 24 Канала выразил свое убеждение, что ВСУ скоро получат от Мерца крылатые ракеты Taurus.

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Taurus, как превентивное средство против нового нападения

Европейский Союз, как отметил политолог, должен поддерживать Украину, чтобы она могла сдерживать вооруженную агрессию России, а также должен присоединиться к формированию миротворческого контингента. Буряченко отметил, что ЕС должен предоставить ВСУ такие ракеты, которые были бы лучшим превентивным средством, чтобы Россия не осуществила новое наступление.

Taurus Украина получит от Мерца почти со стопроцентной вероятностью уже в ближайшее время. Для этого есть важные аргументы. В частности то, что Европе не справиться перед вызовами возможного нападения России на страны Балтии в направлении Калининградской области без Украины и ее военных возможностей,

– озвучил Буряченко.

Он отметил, что для того, чтобы ЕС получить эти военные возможности, ему нужно обеспечить, как минимум, длительный мир для самой Украины.

Напомним, Украина долгий период ожидала от Германии принятия решения о передаче ей ракет Taurus, однако канцлер страны Олаф Шольц выступал против этого, опасаясь эскалации. Фридрих Мерц, который является главным соперником Шольца на досрочных выборах в парламент, которые пройдут в Германии 23 февраля, наоборот поддерживает передачу ВСУ такого вида вооружения.