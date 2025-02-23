Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в етері 24 Каналу висловив своє переконання, що ЗСУ скоро отримають від Мерца крилаті ракети Taurus.

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Taurus, як превентивний засіб проти нового нападу

Європейський Союз, як зазначив політолог, повинен підтримувати Україну, аби вона мала змогу стримувати збройну агресію Росії, а також має долучитися до формування миротворчого контингенту. Буряченко наголосив, що ЄС має надати ЗСУ такі ракети, які були б найкращим превентивним засобом, аби Росія не здійснила новий наступ.

Taurus Україна отримає від Мерца майже зі стовідсотковою ймовірністю вже найближчим часом. Для цього є важливі аргументи. Зокрема те, що Європі не впоратися перед викликами можливого нападу Росії на країни Балтії в напрямку Калінінградської області без України та її військових можливостей,

– озвучив Буряченко.

Він наголосив, що для того, аби ЄС отримати ці військові можливості, йому потрібно забезпечити, як мінімум, тривалий мир для самої України.

Нагадаємо, Україна довгий час очікувала від Німеччини ухвалення рішення про передачу їй ракет Taurus, однак канцлер країни Олаф Шольц виступав проти цього, побоюючись ескалації. Фрідріх Мерц, який є головним суперником Шольца на дострокових виборах до парламенту, які пройдуть в Німеччині 23 лютого, навпаки підтримує передачу ЗСУ такого виду озброєння.